33 مترشحا يتنافسون في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 30

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق صباح اليوم السبت الموافق 19 مارس 2022 انتخابات الدورة الـ30 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً بمركز البحرين الدولي للمعاض، ويتعين على الناخبين إبراز بطاقة الهوية أو جواز السفر عند المشاركة في عملية الإقتراع لموظف الإستقبال الذي سيقوم بتسجيل مشاركته وطباعة بطاقة المشاركة في الانتخابات، ومن ثم يتجه الناخب الى قاعة الإنتظار بإرشاد من فريق من طلبة الجامعات لإستبدال بطاقة المشاركة بورقة أو أوراق الإقتراع بحسب الأصوات المستحقة له من قبل أحد أعضاء لجنة الإنتخابات، من ثم يتوجه الناخب إلى أحد الكبائن المُعدة للتصويت بتوجيه من أحد أعضاء لجنة الإنتخابات.

وعلى الناخب استعمال القلم الموضوع في كبينة الإقتراع وإختيار ما لا يزيد عن 18 مرشحاً في ورقة الإقتراع بتظليل الدائرة الموضوعة مقابل كل اسم بالكامل، ويحظر على الناخب استعمال هاتفه داخل كابينة الإقتراع وتصوير ورقة الإقتراع وإلا تم ابطال هذه الورقة، وبعدها يقوم الناخب بوضع ورقة الإقتراع في صندوق الإنتخاب دون ثنيها أو طيها.

وفي حال حدوث خطأ ما في ورقة الإقتراع فعلى الناخب

مراجعة عضو لجنة الإنتخابات المسئول عن ذلك على الفور.

وسيتنافس اليوم 33 مرشحًا للفوز بمقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 18 مقعدًا وهم: إبراهيم خليل ابراهيم المحسن، أحمد صباح سلمان السلوم، أحمد يوسف غلوم علي، أمين عبدالله حسين عبدالله، باسم حسن عبدالله المحميد، باسم محمد أحمد الساعي، بتول محمد أحمد داداباي، حسين علي عبدالحسن الطويل، خالد محمد عبدالرحيم السيد، خالد محمد يوسف جناحي، سمير عبدالله أحمد ناس، سوسن أبو الحسن محمد ابراهيم، سونيا محمد محمد جناحي، عارف أحمد علي هجرس، عبدالحسن حسن عباس يوسف، عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم فخرو، عبدالله عادل عبدالله فخرو، عبدالوهاي يوسف عبدالوهاب الحواج، عدنان محمود أحمد شريف، علي عبد الحسين أحمد مكي، فيصل عبداللطيف سليمان الناصر، محمد عبدالجبار محمود الكوهجي، محمد فاروق يوسف المؤيد، مشعل ناصر حمد الذوادي، نادية عبدالرحمن قمبر العمر، نواف خالد راشد الزياني، هدى محمود عبدالله محمود، هدى منصور محمود رضي، وليد ابراهيم خليل كانو، وهيب أحد محمد الخاجة، يعقوب يوسف عبدالله العوضي، ويوسف صلاح الدين ابراهيم صلاح الدين.