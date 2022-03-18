اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بحلبة البحرين الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن النجاحات المستمرة لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان تعكس ما تمتلكه مملكة البحرين من كفاءات وطنية ومقوماتٍ عالية ساهمت في تعزيز مكانتها المتميزة في مجال رياضة السيارات، وتنامي دورها في تنظيم واستضافة الأحداث والمناسبات الرياضية، منوهاً سموه بعزم وحرص أبناء البحرين على إنجاح المحافل الرياضية التي تسهم في ترسيخ اسم البحرين عاليًا على كافة الأصعدة.

جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم، بزيارة تفقدية لحلبة البحرين الدولية مع انطلاق مرحلة التجارب التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022 في نسخته الثامنة عشرة، حيث قام سموه بجولة في منطقة الفرق والمضمار التقى خلالها كبار شخصيات الفورمولا وان، ومدراء الفرق ومتسابقيها، والمنظمين، كما اطلع على التحضيرات النهائية للسباق النهائي.

وأشاد سموه بما تتميز به حلبة البحرين الدولية من مقومات وما تزخر به من كفاءات وخبرات تنظيمية لمختلف الأحداث الرياضية، معربًا سموه عن شكره وتقديره لجهود الكوادر الوطنية المساهمة في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية، وما يبدونه من تفانٍ وإخلاص في خدمة وطنهم في شتى المجالات.