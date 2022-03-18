النصر والهلال في قمة كرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تشهد صالة وزارة الرياضة بالرياض في الساعة السابعة والربع مساء الغد لقاء القمة على بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة بين النصر والهلال .

ويتطلع الهلال المتصدر حاليًا بـ41 نقطة للفوز وحسم البطولة لصالحه، فيما يسعى النصر صاحب المركز الثاني بـ 40 نقطة إلى الكسب حيث يهدف إلى إجبار الهلال على لقاء فاصل يُقام يوم الأحد القادم ساعيًا لبقاء فرصته والمحافظة على لقبه إن تحقق له ذلك .

وظهر الفريقان خلال منافسات هذا الموسم بمستوى فني رائع قدما كرة جميلة حديثة متألقة ( فنيًا وعناصريًا )، فالكفة الفنية بين الفريقين متقاربة إلى حدٍ كبير للغاية فمن يعطي المباراة أهميتها وتركيزه التام على التكتيكات المرسومة له من الجهاز الفني ( دفاعًا وهجومًا) مع التحرك السريع والتموضع الصحيح ودقة التمرير بعيدًا عن التوتر وكثرة الأخطاء ، ستكون فرصته نحو كسب النتيجة هي الأقرب.