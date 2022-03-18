جونسون: بوتين سيفشل في عدوانه على كييف

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا ستقدم المساعدة الدفاعية اللازمة لأوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفشل في عدوانه على كييف.
وأضاف جونسون، في كلمة له، مساء اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على روسيا، متابعًا: «سنتعامل مع أزمة الطاقة وسنعتمد على مصادر بديلة حتى لا نقدم أموالنا لبوتين».
وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الـ23، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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