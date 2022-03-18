محمد الدويش: أخطاء الحكام أخرجت النصر من آسيا والكأس

محمد بن مسعود - الدمام - قال محمد الدويش، المدرب والمحكم، اليوم الجمعة، إن أخطاء الحكام أخرجت النصر من آسيا والكأس والدوري.

وأوضح في تغريدة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن أخطاء الحكام ليست السبب الوحيد، بل المسؤولين عن النادي، والمدربين، واللاعبين، أيضًا لهم دور في ذلك.

وجاء في تغريدة الدويش: “بالكاد يجدون خطأ حكم لصالح النصر مختلف عليه بين المحللين فإنْ لم بجدوا اخترعوا كي يروّجوا أنّ التحكيم له وعليه بينما الثابت المتفق عليه أنّ أخطاء الحكام أخرجت النصر من آسيا والكأس والدوري”.

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على جانب آخر منح الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني لفريق النصر، لاعبي العالمي إجازة طويلة، بعد الفوز على الفيحاء، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم منح اللاعبين راحة حتى 29 مارس الجاري، بسبب توقف منافسات الدوري السعوي.

يذكر أن هدف النصر الوحيد في شباك الفيحاء، جاء عن طريق جلال الدين ماشاريبوف، في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

النصر كان الأفضل في مباراة الأمس، حيث سيطر على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 56 %، وسدد 21 تسديدة، منهم 10 تصويبات على المرمى.

في المقابل سدد الفيحاء 13 ، منهم 4 تصويبات بين القائمين والعارضة.