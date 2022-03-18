أمير جازان وسمو نائبه يتابعان جاهزية تعليم صبيا للفصل الدراسي الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ؛ استعدادات وجاهزية إدارة تعليم صبيا لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1443هـ على مستوى الإدارة ومكاتبها التعليمية العشرة في تسع محافظات تشرف عليها تعليميا، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العودة الحضورية الكاملة لجميع المراحل بداية من مطلع الأسبوع المقبل.

ونوه سموه بجهود قيادات ومشرفي ومعلمي ومعلمات وإداريي تعليم صبيا، ومنجزاتها التي تهدف إلى الارتقاء بمسيرة التعليم في المنطقة، مؤكداً أهمية العناية بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم بما يحقق نجاح العملية التعليمية.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أن الإدارة عملت منذ وقت مبكر على حصر وتحديد الاحتياجات المدرسية من الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية، وتجهيز ودعم المختبرات ومصادر التعلم والفصول والقاعات الدراسية بالوسائل التقنية والمواد التي تستلزمها العملية التعليمية، والعمل على توفيرها وتوزيعها على المدارس؛ بما يسهم في تهيئة وإيجاد بيئة تربوية محفزة للتعلم والإبداع، و توظيف التجهيزات والتقنيات للارتقاء بالعملية التعليمية، حيث تم تسليم المقررات الدراسية بنسبة ١٠٠% وصرف ميزانية النظافة للمدارس بمبلغ تجاوز 9 ملايين ريال، إضافة لتوزيع 240 مكتبًا إداريًا، والإشراف على تركيب 240 شاشة تفاعلية، و40 مختبر علوم و 12 ألف طاولة ومقعد، إضافة إلى تشغيل 8 مبان مدرسية جديدة، والانتهاء من تأهيل وترميم 8 مشاريع مدرسية وإدارية، وإجراء عمليات الصيانة لأكثر من 643 مبنى مدرسيًا، إضافة لتركيب وصيانة 24 ألف مكيف، والعمل على صرف 15044 عبوة من أدوات التعقيم والنظافة.