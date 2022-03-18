محمد بن مسعود - الدمام - عريس تفاجأ بعروسه تأكل باليد اليسرى أثناء حفل الزفاف فكانت ردة فعله صادمة للجميع
في واقعة غريبة من نوعها، قرر عريس في الهند ترك العروس فجأة خلال حفل الزفاف لسبب غريب، ما تسبب في إرباك الحضور.
وتفاجأ العريس عندما رأى عروسه تتناول الطعام بيدها اليسرى، بعدما جمعتهما الأسرة لتناول الطعام معًا يوم الزفاف.
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واعتبر العريس أن الأمر محرج وغير مقبول وأيدت أسرته قراره بترك العروس في حفل زفافها والعودة إلى قريتهم.
وتدخل والد العروس للوصول إلى حل مع العريس، وبالفعل تم استكمال الزفاف، لكن بدا أقارب الفتاة قلقين من تصرفه.
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