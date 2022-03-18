اخبار الرياضه السعوديه هل يعاقب الاتحاد..؟

• أسألكم بهدوء وعقلانية: هل قرارات لجنة الانضباط التي صدرت موخراً فيها ما يتجاوز النظام..؟!
• الاتحاد والنصر والشباب تمّت معاقبتهم باللعب دون جمهور، والقرار مسبب، فأين الظلم هنا..؟!
• حامد البلوي شن هجوماً عنيفاً على الاتحاد السعودي لكرة القدم، فهل كان مطلوباً من لجنة الانضباط أن تقدم له خطاب شكر..؟!
• عقّب الاتحاد على القرار ببيان زاد من خلاله الطين بلّة بمطالبته بحل لجنة الانضباط وعقد جمعية عمومية، وبهذا البيان نصبت إدارة الاتحاد نفسها مرجعية للاتحاد السعودي على طريقة الهرم المقلوب..!
• سيكون الاتحاد السعودي حليماً جداً فيما لو مرر هذا البيان دون عقوبة.
• هذا جانب، أما الجانب الآخر فهناك زملاء لنا قضوا نصف قرن في مجال الإعلام الرياضي طالبوا بصوت عالٍ بضرورة تدخل سمو وزير الرياضة في قرارات لجنة الانضباط من أجل إنصاف حامد البلوي، وهنا أسأل وأكرر السؤال: ما دخل وزير الرياضة بلجنة الانضباط..؟!
• يجب -يا زملائي الأعزاء- أن تذاكروا كويس قبل الحديث عن أي قضية؛ لكي لا تقعوا في فخ جهل شكت منه الكراسي التي طللتم علينا من فوقها.
• وزير الرياضة أكبر بكثير من أن يوضع بين قضايا لا علاقة له بها، وأكبر من أن يسمح أن يزج به في مثل هذه القضايا المعنية بلجان قضائية.
• بالهدوء ذاته أسألكم: هل سمعتم يوماً من الأيام أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تدخل في محكمة كاس أو قرار انضباطي، أو أوقف حكماً بسبب أخطاء مؤثره حدثت في مباراة مفصلية ولتكن نهائية أما في كأس العالم أو نهائي قاري..؟!
• طبعاً لم يحدث، ولن يحدث، ففضلاً أحبتي الكرام لا تقحموا الوزير في قضايا لا علاقة له بها.
• أخيراً: الكلام السيئ نستطيع أن نقوله بشكل جيّد.. والكلام الجيّد من الممكن أن نقوله بشكل سيئ؛ لذلك قبل أن تفكر فيما ستقوله، فكر كيف ستقوله.
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