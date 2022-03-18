“الصين” تحسم موقفها بشأن حرب أوكرانيا .. و”تحدد”: مفتاح حل الأزمة في أيدي هؤلاء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصين التزامها الحياد في أزمة أوكرانيا رغم علاقتها الاستراتيجية بروسيا.

وحسب “سكاي نيوز” قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: “موقف الصين واضح وموضوعي وعادل لكن من الواضح أن مواقف واشنطن والناتو بما في ذلك بعض وسائل الإعلام منافقة”.

وتابع: “مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي واشنطن والناتو، نأمل في أن يتمكنا من اتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة باعتبارهما المتسببين فيها”.

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وأثارت المواقف الصينية في هذه الأزمة، قلق الولايات المتحدة، لا سيما عقب التقارير التي أشارت إلى أن موسكو طلبت مساعدة عسكرية من بكين.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني ويعتبر الهدف من هذا الاتصال، تحديد موقف الصين من الأزمة وبحث المخاوف الأميركية من التحالف الصيني الروسي.

الجدير بالذكر أن الصين أعلنت منذ بدء الأزمة أنها اختارت الحياد في الحرب، إذ أكدت احترامها لوحدة الأراضي الأوكرانية، وعرضت التوسط في مفاوضات الأزمة، ولكنها استراتيجيا، برأي محللين، تقف في الخندق ذاته مع موسكو، في مواجهة المعسكر الغربي بقيادة واشنطن.