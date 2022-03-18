مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن: روسيا تسيء استخدام مسؤولياتها وامتيازاتها كعضو دائم

محمد بن مسعود - الدمام - قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، إنه لدى موسكو تاريخ طويل وموثق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

‏وأضافت، أن روسيا تحاول استخدام هذا المجلس لنشر المعلومات المضللة والأكاذيب، وتحاول نشر دعايتها وتبرير هجومها الوحشي على أوكرانيا.

‏وأكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، أن روسيا تسيء استخدام مسؤولياتها وامتيازاتها كعضو دائم في مجلس الأمن.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.