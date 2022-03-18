دوت الخليج تنشر النسخة المعتمدة من نظام الأحوال الشخصية

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" نظام الأحوال الشخصية كاملا، وهي الصيغة المعتمدة للنظام، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وقد نص قرار مجلس الوزراء على التالي:

أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يقصد بسن الرشد –لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية– تمام ثمانية عشر عاماً، وذلك إلى حين الموافقة على نظام المعاملات المدنية ونفاذه.

ثالثاً: يصدر وزير العدل –بالاتفاق مع وزير الصحة– لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.

رابعاً: قيام وزارة العدل بمراجعة إجراءات نظر دعاوى الأحوال الشخصية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، ولوائحه التنفيذية، بما يحافظ على كيان الأسرة، ويضمن حقوق أفرادها، وللوزارة التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، والرفع بما يلزم.