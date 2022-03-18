600 وظيفة بانتظار ذوي الإعاقة في معرض تمكين ‏الأحد المقبل

تنظم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الأحد المقبل 20 مارس 2022 ولمدة يومين (عرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل) والذي يهدف إلى ربط الكفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة مع كافة القطاعات. ‏وبالتعاون مع الجهات المشاركة في المعرض تجاوز عدد فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المعرض أكثر من 600 فرصة وظيفية ‏تقدمها أكثر من 50 جهة عمل من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.

كما يمكن لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من المعرض لمن هم خارج مدينة الرياض من خلال زيارة المعرض الافتراضي. علمًا أنه يمكن التسجيل لحضور المعرض أو للاستفادة من ورش العمل المقامة على هامش المعرض من خلال الرابط: https://events.malga.com/cart-new/checkout/6 ويأتي هذا المعرض تحقيقا لمستهدفات هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم في سوق العمل والمجتمع تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز اندماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.