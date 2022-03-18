600 وظيفة بانتظار ذوي الإعاقة في معرض تمكين ‏الأحد المقبل

كما يمكن لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من المعرض لمن هم خارج مدينة الرياض من خلال زيارة المعرض الافتراضي. علمًا أنه يمكن التسجيل لحضور المعرض أو للاستفادة من ورش العمل المقامة على هامش المعرض من خلال الرابط: https://events.malga.com/cart-new/checkout/6 ويأتي هذا المعرض تحقيقا لمستهدفات هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم في سوق العمل والمجتمع تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز اندماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
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