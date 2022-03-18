إحباط محاولة تهريب 1.6 مليون حبة كبتاجون

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1,600,000 مليون حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية عبارة عن "كرافان" مخصص للرحلات.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "كرافان" مخصص للرحلات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية داخل تجويف أرضية مقطورة الكرافان.

وبينت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.