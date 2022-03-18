شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مركز الملك سلمان يدشن مشروعا للمساعدات في موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع مساعدات غذائية للنازحين والمتضررين بمدينة بمبا التابعة لمقاطعة كابودلجادو بجمهورية موزمبيق, بحضور محافظ مقاطعة كابودلجادو فاليجي تاوابو، ومندوبة المعهد الوطني لإدارة الكوارث اليزيتي مانويل، وفريق من المركز.

ويستهدف المشروع توزيع 4,318 سلة غذائية تزن الواحدة منها 64 كيلو غراماً تشمل المواد الغذائية الأساسية كالأرز والفاصوليا والزيت النباتي والسكر والملح، يستفيد منها 21,590 فردًا، في مدن بمبا، وميتوجي، وماكوميا، وميكوفي، ومونتيبوشي، وشيووري، وبالاما، ونامونو، انكابي، ميلوكو، وكيسناغا، ومويندوبي، ومويدا، ونانقادي، وموسيميا دا برايا، وايبو، وبالما بمقاطعة كابودلجادو.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.