محمد بن مسعود - الدمام - تلقت شرطة الجنوبية بلاغا بالعثور على جثة شخص يحمل جنسية آسيوية (61 عاما) في غرفته الواقعة على سطح إحدى البنايات السكنية بالرفاع الشرقي، والمعلومات الأولية تشير إلى وجود شبهة جنائية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الداخلية: العثور على جثة آسيوي في غرفته بإحدى البنايات السكنية في الرفاع الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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