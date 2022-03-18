ارتفاع سعر خام “برنت” إلى 107 دولارات للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ارتفع سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.46 في المئة، ليُتداول عند 107.13 دولارات أمريكية للبرميل لعقود شهر مايو.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.85 في المئة، لعقود شهر أبريل، ليصل سعره إلى 103.86 دولارات للبرميل.
وشهدت أسعار البترول ارتفاعًا خلال الأيام الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، ما عرض روسيا لفرض عقوبات أمريكية وغربية عليها، وارتفع سعر برميل خام برنت إلى 140 دولارًا في أعلى مستوياته خلال 14 عامًا، قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء مفاوضات روسية أوكرانية.
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وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تسجيل أكثر 30 يومًا تقلبًا في أسعار النفط منذ يونيو 2020.
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