محمد بن مسعود - الدمام - شاهد”فيديو” ..ذعروخوف وهلع للجنود الروس لحظة هجوم مفاجئ للجيش الأ كراني عليهم
أظهر مقطع فيديو لحظة الهجوم على جنود روس أثناء محاولتهم اقتحام إحدى المدن الأوكرانية.
ويوضح الفيديو أن الجنود الروس تعرضوا لمقاومة عنيفة إذ ظهر بعضهم ملقى على الأرض جثة هامدة.
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وفر عدد من الجنود من الموقع في الوقت الذي تواصلت فيه عملية إطلاق النار من جانب المقاومة الأوكرانية.
وتفرق الجنود الروس وابتعدوا عن معداتهم الحربية خوفا من الرصاص ولم يظهر الفيديو مكان مطلقي النار
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