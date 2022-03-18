محمد بن مسعود - الدمام - شاهد “فيديو “.. على خلاف كل التوقعات …أخصائية تغذية تكشف الفرق بين البيض البني والأبيض!

كشفت أخصائية التغذية اللبنانية كارلا حبيب مراد، عن سبب بسيط لاختلاف ألوان البيض بين والبني.

وقالت “كارلا” أن سبب اختلاف الألوان يعود إلى أن دجاجة بيضاء أتت بالبيض الأبيض، فيما جاء البيض البني من دجاجة حمراء.

أما القيمة الغذائية، فأفادت عبر حسابها في انستغرام، أن لا فرق أبداً بينهما، إذ إنهما يحملان تماماً ذات المزايا الطبية والفوائد، وحتى المضار حال الإكثار من تناولهما.

وأشارت إلى أن ما يؤثر على جودة النوعية هو ما يقدم للدجاجة من غذاء، فإذا حصلت دجاجة على غذاء بكمية عالية من أوميغا 3 تأتينا بيضة تحوي كميات عالية من هذا الفيتامين.

أما إذا تركت الدجاجة ترعى خارجاً فإنها ستحصل على فيتامين C من أشعة الشمس وتأتينا بيضة مليئة بهذا الفيتامين.

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