زيلينسكي: أشهر تفصلنا عن الانضمام للاتحاد الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - بعد مطالبات متكررة وملحة من كييف من أجل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد العملية العسكرية الروسية على أراضيها، أعلن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أن بلاده باتت قريبة جداً من هذا التحول.

وأوضح في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الجمعة أنه أجرى محادثات بناءة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مضيفاً اأن رأي المفوضية في طلب انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي سيكون جاهزا في غضون أشهر قليلة.

كما أشار إلى أن المفوضية والحكومة الأوكرانية يتحركان سويا نحو هدفهما الاستراتيجي.