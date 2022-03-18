محمد بن مسعود - الدمام - بعد مطالبات متكررة وملحة من كييف من أجل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد العملية العسكرية الروسية على أراضيها، أعلن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أن بلاده باتت قريبة جداً من هذا التحول.
وأوضح في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الجمعة أنه أجرى محادثات بناءة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مضيفاً اأن رأي المفوضية في طلب انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي سيكون جاهزا في غضون أشهر قليلة.
كما أشار إلى أن المفوضية والحكومة الأوكرانية يتحركان سويا نحو هدفهما الاستراتيجي.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: أشهر تفصلنا عن الانضمام للاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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