محمد بن مسعود - الدمام - التقى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، مع قائد القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو، اليوم (18 مارس ) في مقر القيادة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
ورحب قائد القوات الجوية الباكستانية بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني إلى باكستان، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
وبهذه المناسبة، أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين، مشيراً بالدور الذي تقوم به جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ممثلةً في الجيش الباكستاني في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتي تصب في سبيل تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على مختلف الأصعدة، وخاصةً ما يتعلق منها بالجانب العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – سمو رئيس الحرس الوطني يجتمع مع قائد القوات الجوية الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.