شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وكمبوديا تستعرضان أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا براك سوخون، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى كمبوديا.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وتطرق الجانبان إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التنسيق الثنائي بين المملكتين في المجالات كافة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام ومملكة كمبوديا سعود بن فهد السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.