شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إحباط محاولة تهريب 1,6 مليون حبة كبتاجون بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.