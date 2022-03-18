محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 14,153 مستفيداً خلال شهر فبراير 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 1,861 شخصاً، وعيادة الباطنية 1,114 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 1,408 مرضى، كما استفاد من خدمات العزل 133 شخصاً، ومن قسم المختبر 829 مستفيداً، فيما صرفت الأدوية لـ 4,383 فرداً، في حين راجع قسم الإحالة الطبية 42 فرداً، وقسم التوعية والتثقيف 4,383 شخصاً.
وفي الخدمات المساندة تم توزيع ناموسيات استفاد منها 4,000 شخص، كما استفاد 1,994 شخصاً من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 16 نشاطاً للتخلص من النفايات، و30 حملة للرش اليرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم من سلمان للإغاثة.. مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ 14,153 مستفيداً خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.