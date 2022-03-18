محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 19,094 مستفيداً خلال شهر فبراير 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 2,750 مستفيداً، وعيادة الباطنية 1,254 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 466 مستفيداً، وقسم الجراحة والتضميد 381 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 1,133 مريضاً، وقسم التغذية العلاجية 298 مستفيداً، فيما صرفت الأدوية لـ 6,004 أفراد، كما راجع قسم الأشعة 382 مستفيداً، وقسم المختبر 2,016 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 4,363 فرداً، وقسم الإحالة الطبية 27 شخصاً، وقسم التوليد 20 حالة.
وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 2,280 فرداً، وقسم نقل الدم 8 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 12 نشاطاً للتخلص من النفايات.
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 19,000 مستفيد خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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