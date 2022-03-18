النقل تفتتح الحركة المرورية على الجسور الرابطة بين مدينة الملك عبدالله الرياضية وحي الحمدانية بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
افتتحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، مشروع استكمال تقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وربطها بحي الحمدانية.
وأوضح مدير عام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة خالد بن سباح العتيبي، أن المشروع الذي بلغت مساحته 5.5 كيلومترات، يخدم عدداً من الأحياء الكبرى بمحافظة جدة.
وأضاف أن الطريق الرئيسي على الجسور يتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب عدد من المحاور التي تخدمها الجسور وتتكون من أربعة محاور: الأول من الشرق للغرب، والمحور الثاني من الغرب للشرق، فيما يمتد المحور الثالث من الجنوب إلى الشرق، والرابع من الشرق إلى الشمال، بالإضافة إلى 3 منحدرات وطريقي خدمة، مع تأهيل وتحسين طريق الحمدانية الرئيسي.
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