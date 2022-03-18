اخبار دوليه – بعد الاتصال «الصعب».. بوتن يوجه اتهاما لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، السلطات الأوكرانية بـ»المماطلة» في المفاوضات، لكنه أضاف بأن موسكو مستعدة للبحث عن حلول، خلال اتصال أجراه مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

وقال الكرملين بعد الاتصال: «تمّت الإشارة إلى أن نظام كييف يحاول بكل طريقة ممكنة المماطلة في المفاوضات، عبر عرض مزيد من المقترحات الغير الواقعية».

وأضاف: «لكن الجانب الروسي مستعد لمواصلة البحث عن حلول بما يتوافق مع نهجها المعروف القائم على المبادئ».

ولفت الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن المحادثات الهاتفية بين بوتن والمستشار الألماني كانت «صعبة»، لكنه شدد على ضرورة مواصلة هذا النوع من الاتصالات.

وأفاد بيسكوف بأنه ما زال من المبكر التحدث عن اتفاق يمكن للمفاوضين الروس والأوكرانيين التوقيع عليه.

وقال للصحفيين: «لا يمكننا القول إلا إن الوفد الروسي يبدي رغبة في العمل بشكل أسرع مما هو الحال عليه الآن».

وأضاف: «للأسف، فإن الوفد الأوكراني ليس مستعدا لتسريع وتيرة المحادثات».

كما شدد بوتن في اتصاله مع شولتز على أن القوات الروسية «تقوم بكل ما في وسعها» لإنقاذ المدنيين، بما في ذلك عبر الممرات الآمنة، بحسب الكرملين الذي أشار إلى أنه تم إجلاء حوالي 43 ألف شخص من مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا الخميس.

كما سيتحدّث بوتن هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة، بحسب بيسكوف.