محمد بن مسعود - الدمام - طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الجمعة بالحد من قوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتدميرها في نهاية المطاف.
وقال هابيك، وهو نائب المستشار الألماني أيضا، لمحطة إيه.أر.دي. التلفزيونية «يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتقليل قوة بوتين، وفي نهاية المطاف تدميرها».
وعارض هابيك دعوات لوقف واردات الطاقة من روسيا على الفور قائلا «عندما نستطيع القول إننا قمنا بتأمين سلاسل الإمداد من النفط والغاز يمكننا حينها اتخاذ الخطوة التالية».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – وزير الاقتصاد الألماني: يجب تدمير قوة بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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