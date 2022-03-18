اخبار دوليه – وزير الاقتصاد الألماني: يجب تدمير قوة بوتين

محمد بن مسعود - الدمام - طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الجمعة بالحد من قوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتدميرها في نهاية المطاف.

وقال هابيك، وهو نائب المستشار الألماني أيضا، لمحطة إيه.أر.دي. التلفزيونية «يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتقليل قوة بوتين، وفي نهاية المطاف تدميرها».

وعارض هابيك دعوات لوقف واردات الطاقة من روسيا على الفور قائلا «عندما نستطيع القول إننا قمنا بتأمين سلاسل الإمداد من النفط والغاز يمكننا حينها اتخاذ الخطوة التالية».