اخبار دوليه – وزير الخزانة البريطاني يحذر من خسائر لا تقل عن 70 مليار استرليني بسبب حظر النفط والغاز من روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - حذر وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك من أن حظر واردات النفط والغاز من روسيا بشكل فوري على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف يتسبب في هزة اقتصادية في أنحاء أوروبا، وسيكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تتراوح قيمتها في تقديره ما بين 70 و75 مليار جنيه استرليني.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن مسؤولين بريطانيين، لم تكشف عن هويتهم، القول إن سوناك أوضح أن قيام الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز والنفط من روسيا بشكل فوري سوف يدفع الاقتصادات في مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك الاقتصاد البريطاني، نحو الركود.
وأشار إلى أن هذا الحظر سوف يتسبب في أضرار للاقتصاد البريطاني تتراوح قيمتها ما بين 70 و75 مليار جنيه استرليني «بشكل فوري»، بما يوازي نحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت فاينانشيال تايمز أن سوناك أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع حكومي الأسبوع الماضي.
وأضاف سوناك في تصريحاته التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الخزانة البريطانية تنفق بالفعل المليارات لمساعدة الأسر على تحمل تكاليف الطاقة.
واستطرد: «سوف نستمر في مراقبة تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على تكاليف المعيشة».
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