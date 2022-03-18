«الجوازات»: 60 يومًا حدًا أدنى لصلاحية الجواز عند إصدار تأشيرة «الخروج النهائي»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قالت المديرية العامة للجوازات، إنه يشترط وجود صلاحية لا تقل عن 60 يومًا في جواز السفر الخاص بالعامل، للتمكُّن من إصدار تأشيرة خروج نهائي له من المملكة.

وأوضحت الجوازات، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن ٦٠ يوما لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي… سعدنا بتواصلك».

وقال المواطن في استفساره عن أن لديه عاملة متبقيا على جوازها أربعة أشهر، فهل تستطيع أن تسافر خروج نهائي؟ من جهة أخرى، أوضحت الجوازات أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة، إلكترونيًا، وذلك بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر أو مقيم) لصاحب العمل.

وأضافت أن خدمة «طلب تقرير مقيم» من منصة «أبشر» الإلكترونية، تتيح لصاحب العمل إصدار تقرير عن أحد العمالة لديه.

ويحتوي هذا التقرير على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات الخاصة بالمقيم، إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.