محمد بن مسعود - الدمام - هل بوتين هو أغنى رجل في العالم؟.. تقرير لـCNN يكشف مفاجأة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يجني 140 ألف دولار فقط في السنة، ولكن بحسب تحقيق لشبكة cnn، يكشف حقيقة أخرى تجعله يمكن أن يكون أحد أكثر الناس ثراءً على هذا الكوكب.

وكشف التقرير أنه على شاطئ البحر الأسود يتربع مبنى فاخر، لا يمكن وصفه إلا بالقصر، تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع .. ويمكن مشاهدة كنيسة، ومقهى الشاي والمدرج.

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وتؤكد مجموعة زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكس نافلني العام الماضي، أن هذا القصر المذهب الفاخر المناسب للملك تم بنائه لفلاديمير بوتين.

وقالت ماريا بيفشيخ رئيس التحقيقات بمؤسسة نافلني لمكافحة الفساد أن هذا القصر هو رمز ومصغر لروسيا بوتين الذي لم يعد نفسه موظفا حكوميا كشخصية منتخبة.

وأضافت، أن بوتين يرى نفسه قيصرا وقيصر روسي يستحق بالطبع قصرا، وقالت إن لديهم مصادر ووثائقهم تشير جميعها إلى القصر كمثال على كيفية قيام الأوليغارشية بإثراء رئيس روسيا بشكل فاسد.

وتابعت:”لقد دفع تكاليفه الأوليغاريش الروس والشركات المملوكة لدولة الروسية وسرقت أمواله من الشعب الروسي ومن الناس العاديين وتحولت لبناء هذا الشيء الفظيع على البحر الأسود”.

ووفقا للتحقيقات والشخص المبلغ عن المخالفات فان القصر جمعت أمواله من شركة صناديق استثمارية روسية وطلبت تبرعات خيرية من الأوليغارش الروسية، وجاء ذلك في الوقت الذي نفى فيه الزعيم الروسي أن القصر ملك لبوتين أو أنه يمتلك أي قصر.

وقال ميخائيل خودوركوفسكي، رجل أعمال روسي سابق، إنه يجب وقف جميع حسابات الأوليغارشية الذين يعملون كمحفظة بوتين.