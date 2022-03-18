محمد بن مسعود - الدمام - المخابرات الروسية توقع وزير الدفاع البريطاني في الفخ …مكالمة تلفونية تكشف اسرار الدعم البريطاني لاوكرانيا

وقع وزير الدفاع البريطاني Ben Wallace في فخ “محتال”، نصبه له أمس الخميس، حين اتصل به وأخبره أنه Denys Shmyhal رئيس وزراء أوكرانيا.

وانطوى الزعم على بن والاس، الى درجة أنه تحدث من هاتفه المحمول طوال 10 دقائق الى من أوهمه بأنه رئيس الوزراء الأوكراني فعلا.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وبحسب صحيفة “التايمز”، فإن المكالمة أُجريت عبر الفيديو بعد إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة حكومية، وزعم المتصل المزيف أنه أحد المساعدين في السفارة الأوكرانية، ليتم نقله بعد ذلك إلى وزارة الدفاع.

وكشف “بن والاس” أن المحتال طرح “أسئلة مضللة”، أثارت شكوكه، فأنهى الحديث، مضيفًا: “المحتال بدا مثل رئيس الوزراء، وظهر خلفه علم أوكرانيا، ومن الواضح أنه كان يحاول خداعنا”.

وعن الأسئلة التي وجهها منتحل شخصية “دينيس شميهال”، أوضح “بن والاس” أنه سأله عما إذا كانت المملكة المتحدة سترسل سفنا حربية إلى البحر الأسود، وعما اذا كانت ستوقع اتفاقية أمنية محتملة، اضافة الى أسئلة عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا الحصول على أسلحة نووية.

كما سأله ناصب الفخ عن احتمال أن تتخلى أوكرانيا عن طموحها للانضمام إلى الناتو وأن تصبح دولة محايدة.

