محمد بن مسعود - الدمام - مقطع مصور فضح أمرها.. خادمة تضع مالا يخطر على بال في طعام أسرة كويتية والكشف عن جنسيتها وسبب فعلتها المقززة

اكتشفت أسرة كويتية، وضع عاملتهم المنزلية، لفضلاتها في طعامهم لمدة عام بشكل منتظم.

واعترفت الخادمة تفصيليًا بفعلتها، وأرجعت السبب إلى أن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف حيث توجد أعلى سطح المنزل، بحسب ما أوضحت الأجهزة الأمنية.

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وفي التفاصيل، تقدم مواطن كويتي، صباح الأربعاء الماضي، ببلاغ إلى الجهات الأمنية مصطحبا معه خادمته، وهي من الجنسية الهندية، ومقطعا مصورا يكشف جريمتها.

وأوضح المواطن الكويتي، أمام الجهات الأمنية، أن الأسرة بدأت منذ فترة تشعر بأن الأطعمة التي تعدها لهم العاملة المنزلية ليست على ما يرام وأن هناك تغيرا في مذاقها، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة دون أن تعرف الأخيرة، فكانت الصدمة القوية برصد الخادمة تضع الفضلات السائلة في إناء ثم توزعها على الأطعمة والمشروبات.

وبمواجهة العاملة الهندية بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد طعام، اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة وأنها تعمدت تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا، بحسب ما كشفه مصدر أمني لصحيفة أنباء الكويتية.

يشار إلى أن الأمن احتجز الوافدة في نظارة أحد مخافر العاصمة الكويتية، فيما وقع مدير عام مديرية أمن المحافظة قرار إبعادها عن البلاد.