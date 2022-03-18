محمد بن مسعود - الدمام - عروس تحرج عمرو دياب خلال حفل زفافها.. وهكذا كانت ردة فعله
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عرض المطرب المصري عمر دياب لموقف محرج خلال إحيائه إحدى حفلات الزفاف الخاصة، حيث وقف دون قصد على فستان العروس، وهو ما أعاق حركتها.
وأظهر الفيديو الذي نشره الإعلامي هاني عزب، عمرو دياب مندمجًا في الغناء ولم ينتبه أنه واقفًا على فستانها، بينما طلبت العروس منه الابتعاد قليلًا حتى تستطيع الحركة، وما أن انتبه حتى ابتعد سريعًا ووجه إشارة بالاعتذار لها ثم أكمل الغناء وبدأت العروس في الرقص.
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