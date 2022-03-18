الصحة : 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 193 حالة تعافي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (18مارس 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية : 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 193 حالة تعافي و1 حالة وفاة ، و 220 حالة حرجة. فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 749,373 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 731,831 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9024 حالة وفاة.

كما كشفت عن المدن الأعلى تسجيلاً لعدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (25)، جدة (14)، المدينة (9) ،مكة (9)، أبها (5)، الطائف (5).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (65)، جدة (20)، المدينة (11)، الدمام (11)، مكة (8).