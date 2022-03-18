محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (18مارس 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.
وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية : 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 193 حالة تعافي و1 حالة وفاة ، و 220 حالة حرجة. فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 749,373 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 731,831 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9024 حالة وفاة.
كما كشفت عن المدن الأعلى تسجيلاً لعدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (25)، جدة (14)، المدينة (9) ،مكة (9)، أبها (5)، الطائف (5).
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (65)، جدة (20)، المدينة (11)، الدمام (11)، مكة (8).
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة : 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 193 حالة تعافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.