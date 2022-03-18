ألمانيا تسجيل 297845 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت ألمانيا 297 ألفا و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 226 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 18 مليونًا و287 ألفًا و986 إصابة، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 126 أفًا و650 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 14 مليونا و323 ألفا و500 حالة.

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