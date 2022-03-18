اخبار الخليج – «التربية» تحتفل بـيوم الشراكة المجتمعية في مجمع السيف

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت وزارة التربية والتعليم فعالية بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية، في مجمع السيف بعراد، وذلك برعاية سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس.

واشتملت الفعالية على فقرة لفرقة الأوركسترا الطلابية، ومرسم طلابي، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة نفذتها المؤسسات المشاركة، وهي وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وبلدية المحرق، وجامعة البحرين، وبتلكو، ومستشفى البحرين التخصصي، والمؤسسة البحرينية للتربية الخاصة، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والمجلس الأعلى للبيئة، وفريق نبضة حياة التطوعي، ومكتبة تنوير التعليمي، وجمعية البحرين للعمل التطوعي وجان كليك ميديا.

من جانبه أكد المدير العام لشئون المدارس أن الاحتفال الكبير بهذا اليوم هو تأكيد على الحرص الثابت والاهتمام الراسخ لوزارة التربية والتعليم لبناء جسور الشراكة الفاعلة ومد سُبل التعاون المثمر مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لكل الجهات المُشاركة ولشركة عقارات السيف على تعاونها بفرد مساحة واسعة في مجمع السيف بعراد بما يؤكد الدور الكبير للشركة في دعم المُبادرات المجتمعية.

بدورها، قالت الأستاذة كفاية العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية: “حرصنا هذا العام على الاحتفال بهذا اليوم مع جميع شُركائنا المُتعاونين في تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة، وذلك تقديراً لدورهم الهام لإثراء العملية التعليمية، والذي شكل علامة فارقة في النجاحات المتواصلة والإنجازات الكبيرة التي تُحققها الحركة التعليمية في المملكة”.