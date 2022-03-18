اخبار الخليج – «الأشغال» تعقد ورشة عمل افتراضية لطلبة الأحياء من جامعة البحرين 

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورشة عمل افتراضية لطلبة تخصص علوم الاحياء من جامعة البحرين بعنوان «زيارة افتراضية لمختبر توبلي».
وفي هذا الصدد، صرح مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة السيد محمود عبد الرحيم بأن الأهداف الرئيسية لهذه الورشة تتمثل في تغطية معمل الأحياء الدقيقة والطرق المستخدمة من قبل مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي للتحكم في المياه.
وقد شارك في الورشة 45 طالباً وطالبة من تخصص علوم الأحياء من للاستفادة من خبرات المهندسين وأصحاب الخبرة بالوزارة في هذا التخصص وصقل الجانب النظري الذي تم اكتسابه على مقاعد الدراسة للطلبة بالجانب العملي التطبيقي.
يذكر أن الورش التدريبية الافتراضية لطلبة الجامعات تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد التدريبية في تأهيل الكوادر البشرية البحرينية للدخول في سوق العمل، حيث تمثل فئة الشباب عماد بيئة العمل حالياً ومستقبلاً، كما تتيح لهم هذه الفرصة إمكانية الاستفادة من خبرات المهندسين وأصحاب الخبرة في مختلف الإدارات
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