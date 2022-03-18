شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أسبوع البيئة بينبع الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي أسبوع البيئة والفعاليات المصاحبة ل اليوم العالمي للتدوير والذ ي ينفذه قطاعي التشغيل والصيانة والشؤون الفنية بالهيئة الملكية بينبع وذلك خلال الفترة من 18 – 24مارس 2022 بداية جزيرة النورس بالواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية.

وتبدا الفعاليات المصاحبة من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة وتتضمن مجسمات فنية والعاب ترفيهية وجوائز والهيئة الملكية تؤمن بمستقبل خالي من النفايات ليصبح العالم أكثر سعة للموارد وأقل أسرافا ومع اكتشاف الإمكانيات الكامنة في كل ما يرمى وتحويله الى مواد يمكن أستخدامها مرارا والتخلص من النفايات بالكامل هو طريقنا لمستقبل مستدام .