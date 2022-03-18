"عبدالله الطبية": حصول مرضى السكري على 7 ـ 9 ساعات نوم يمنحهم حياة صحية

محمد بن مسعود - الدمام - 08-15-1443 11:40
صدى تبوك – متابعة
نصحت مدينة الملك عبدالله الطبية، مرضى السكري بالحصول على ساعات نوم كافية لمدة لا تقل عن 7 ساعات من أجل نمط حياة صحي.
وأوضحت المدينة، أنه يجب على مرضى السكري التمتع بساعات نوم كافية لمدة لا تقل عن (7 – 9) ساعات يومياً، تتخللها قيلولة لمدة لا تزيد على 30 دقيقة.
ودعت مرضى السكري إلى تهوية القدمين وفحصهما في كل مرة يُخلع فيها الحذاء، حتى يتم التأكد من عدم وجود احمرار أو كدمات.
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