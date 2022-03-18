وزير الخارجية يلتقي بوزير خارجية جمهورية لاوس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، صباح اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية لاوس سالومشاي كوماثيت، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة فيينتيان، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ولاوس، وتوطيد التنسيق الثنائي في المجالات كافة، كما تبادلا وجهات النظر حيال مجمل القضايا التي تهم الطرفين إقليمياً ودولياً.
حضر اللقاء سعادة القائم بأعمال السفارة في تايلند عصام الجطيلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
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