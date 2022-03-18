بعد تنبيهات انخفاض الحرارة.. "الصحة" تقدم 4 نصائح لمواجهة موجات البرد

محمد بن مسعود - الدمام - 08-15-1443 11:28

صدى تبوك – متابعة

قدمت وزارة الصحة، 4 نصائح لمواجهة موجات البرد والحفاظ على درجات حرارة دافئة بالمنزل في ظل التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بشأن انخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق.

ونصحت الوزارة، بالحفاظ على درجات حرارة دافئة داخل المنزل في حال كان هناك شخص كبير في السن أو أطفال رضع، مع استخدام إحدى وسائل التدفئة في الغرفة مثل الدفايات الكهربائية أو المكيفات الدافئة.

ودعت إلى تناول وجبة واحدة دافئة على الأقل خلال اليوم، بالإضافة إلى تناول المشروبات الساخنة بشكل مُتكرر.