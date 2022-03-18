"الغذاء والدواء" توضح طريقة معرفة أسعار الدواء عبر تطبيق "طمني"

محمد بن مسعود - الدمام - 08-15-1443 11:22 صدى تبوك – متابعة أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، طريقة معرفة أسعار الأدوية ورقم تشغيلها وجميع المعلومات المتعلقة بها من خلال تطبيق “طمني”. وبيّنت الهيئة، أنه يمكن معرفة سعر الدواء عبر مسح الباركود المطبوع على علبة الدواء باستخدام تطبيق “طمني”. ولفتت إلى أن التطبيق يوفر معلومات عن الصيدليات المرجعية، وتفاصيل الأدوية والمنتجات الغذائية، وحاسبة جرعة الباراسيتامول، وحاسبة السعرات الحرارية، مع إمكانية تقديم البلاغات والاستفسارات.

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