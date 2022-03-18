محمد بن مسعود - الدمام - 08-15-1443 11:17 صدى تبوك – محمد بخيت – تصوير : مشعل الزوين ‏ نظمت بلدية محافظة ‫تيماء‬ فرصة تطوعية تحت مظلة المنصة الوطنية للتطوع‬ بمشاركة فريق ابتكار التطوعي للقيام بأعمال نظافة حديقة المنتزه المجاورة للمعهد المهني وذلك للمحافظة على البيئة ، وتهدف مثل هذي الفرص الى اشرك الفرد بالمحافظة على الممتلكات العامة وتعزز قيم المواطنة والعطاء.

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية تيماء وفريق ابتكار التطوعي ينظمان فرصة تطوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.