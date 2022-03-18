نصيحة من مدينة الملك عبدالله الطبية لمرضى السكري تتعلق بعدد ساعات النوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية، نصيحة لمرضى السكري تتعلق بضرورة الحصول على ساعات نوم كافية لمدة لا تقل عن 7 ساعات من أجل نمط حياة صحي.

وأوضحت المدينة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أنه يجب على مرضى السكري التمتع بساعات نوم كافية لمدة لا تقل عن (7 – 9) ساعات يومياً، تتخللها قيلولة لمدة لا تزيد على 30 دقيقة.

ودعت مرضى السكري إلى تهوية القدمين وفحصهما في كل مرة يُخلع فيها الحذاء، حتى يتم التأكد من عدم وجود احمرار أو كدمات.