اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية تثمن إصدار مرسوم بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - ثمنت الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدار المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية.

وأشارت السيد إلى أن هذا المرسوم يرسخ اهتمام والتزام مملكة البحرين بتقدم القطاع الصحي وتعزيز مكتسباته، في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، و المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وبينت الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية فخر جميع منتسبي القطاع الصحي بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية، منوهةً بالدور الذي سيلعبه في مسارات تأهيل وتطوير الكوادر الصحية ودعم مساعي الارتقاء بالقطاع الصحي على مختلف الأصعدة وبما يتوافق مع أفضل المعايير ويعزز من مسارات التنمية الوطنية.

وأشادت السيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، عبر وضع البرامج والمبادرات التي من شأنها تحقيق رؤى وتطلعات الحكومة في هذا الجانب، علاوة على السعي المستمر لتطوير المنظومة من خلال حزمة من المبادرات الاستراتيجية النوعية.

و نوهت بأن المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية سوف يتولى الإشراف على إنشاء ومتابعة وتقويم برامج التدريب وإعدادها للحصول على الاعتراف الدولي ووضع الآليات لإصدار الشهادات في التخصصات والبرامج الصحية الوطنية ودراسة الضوابط لتقويم ومعادلة الشهادات المهنية الصحية كافة، وإنشاء البرامج التدريبية المتخصصة بما يعزز أركان القطاع الصحي كافة.

وأكدت الدكتورة «السيد» حرص مراكز الرعاية الصحية الأولية على العمل مع أعضاء فريق البحرين لتحقيق أهداف انشاء هذا المجلس، بما يحقق تجربة بحرينية متميزة في تطوير التعليم والتدريب في القطاع الصحي والتخصصات الطبية، ضمن جهود مملكة البحرين في توفير أفضل الفرص للمواطنين واستدامة التنمية الوطنية الشاملة.