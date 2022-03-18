اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يجتمع مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسيين

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، مع كل من السيد فتحي السلاوتي وزير التربية، والسيد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية، على هامش انعقاد قمة المعرفة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تم خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية، وسبل تطويرها مستقبلاً. حضر الاجتماع السيد معز بن نميم سفير الجمهورية التونسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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