بعد أن وصف بوتين بمجرم الحرب.. بايدن يعيد الكرة ويصف سيد الكرملين بالسفاح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

في “توصيفات جديدة” ستغضب بلا شك الكرملين ، كرر الرئيس الأميركي جو بايدن إطلاق التهم بحق نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

فبعد أن وصفه بمجرم الحرب أمس الخميس، أعاد بايدن الكرة واصفا سيد الكرملين بالسفاح، والديكتاتور.

ففي حديث خلال حفل غداء “أصدقاء أيرلندا” السنوي في الكابيتول هيل، قال سيد البيت الأبيض:” بوتين ديكتاتور قاتل، سفاح خالص يشن حربًا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا”

أتى ذلك، بعد أن اتهم بايدن بوقت سابق، نظيره الروسي بإلحاق الدمار المروع والرعب في أوكرانيا، واصفا إياه بـ”مجرم حرب”، لاستهدافه المدنيين والمباني السكنية خلال العمليات العسكرية .

“لا تغتفر”

ما دفع المتحدث بايم الكرملين إلى التشديد على ان مثل تلك التصريحات غير مقبولة على الإطلاق ولا تغتفر.

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كما اعتبر أنه لا يحق لشخص يرأس دولة شنت حروبا على عشرات البلدات، أن يطلق الأوصاف والاتهامات.

إلى ذلك، أوضح أن بوتين لم يرد، لأنه “رجل مثقف، وحكيم، وبعيد النظر”، وفق تعبيره.