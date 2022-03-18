كوريا الجنوبية تسجّل أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 407,017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و301 وفاة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 8,657,609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11,782 وفاة.

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