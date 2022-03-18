ارتفاع أسعار النفط إلى 109 دولارات للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الجمعة الموافق 18/3/2022، في نهاية أسبوع ثالث متقلب مع غياب تقدم يذكر في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ما أثار مخاوف من تشديد العقوبات واضطراب إمدادات النفط لمدة طويلة.

وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب حاد اللهجة أمس الخميس “بالخونة والحثالة” في الداخل الذين ساعدوا الغرب، وقال إن الشعب الروسي سيبصق عليهم مثل البعوض، ما زاد التوتر في السوق خوفاً من أمد الصراع.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، بما يعادل 2.3%، إلى 109.07 دولارات، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.75 دولار، أو 2.7%، إلى 105.73 دولارات للبرميل.

ورغم الانتعاش، تتجه عقود الخامين القياسيين لإنهاء الأسبوع على انخفاض بنحو 4%، ونزلت الأسعار من أعلى مستوياتها في 14 عاماً، التي بلغتها قبل أسبوعين تقريباً.

وقال جاستن سميرك كبير الاقتصاديين في وستباك في سيدني: “لا زلت أتوقع المزيد من التقلبات، لا يزال هناك الكثير من الغموض”.

وقال محللون إن خطاب بوتين، وتصريحات للمتحدث باسم الكرملين التي قال فيها إن تقريراً يشير إلى تقدم كبير في محادثات السلام، غير صحيح، ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي بوتين بـ “مجرم حرب”، وهي كلها عوامل أدت إلى موجة من الشراء يوم الخميس.