فريق أضواء السعادة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة يقيم “ملتقى السعادة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أقام فريق أضواء السعادة التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة ” ملتقى السعادة ” بحضور رئيس اللجنة مصلح الصبحي وذلك بممشى الهجرة بالمدينة المنورة . وأوضح قائد الفريق حاتم سفرجي أن الملتقى الذي حضره جمع كبير من الزوار، يضم عدد من الفعاليات وأوراق عمل يقدمها نخبة مميزة من المتحدثين والمدربين والمثقفين من داخل وخارج المملكة إلى جانب مشاركة مميزة لأكثر من 25 أسرة منتجة وفرق تطوعية حيث تم تخصيص لكل أسرة ركن لعرض منتجاتهم على زوار الملتقى ، مشيرا إلى أن الفريق بصدد تنظيم رحلة نبوية عن معالم تاريخية مختارة من العصر النبوي بالمدينة المنورة وكذلك ملتقى سر السعادة وفعالية رحلة الهايكنج ( جبل أحد – منتزه البيضا – وادي الحمض ) ، بالإضافة إلى إقامة دوري في كرة القدم بمسمى ” كأس سر السعادة ” يشارك فيها مجموعة من فرق مركز حي الخالدية بالمدينة المنورة .

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